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24 июля 2024, новость

78-летний актер «Охотников за привидениями» удивил фанатов мускулами

Эрни Хадсон продемонстрировал свою тренировку

Популярный американский актер Эрни Хадсон показал на камеру мускулы и удивил фанатов. Соответствующие комментарии появились на сайте Page Six.

Эрни Хадсон
Эрни Хадсон

Журналисты издания обратили внимание на видео, в котором звезда «Охотников за привидениями» продемонстрировал свою тренировку. На размещенных кадрах 78-летний артист предстал в черных шортах, серой майке и синих кроссовках. Кроме того, он дал интервью известному американскому тренеру Тони Хортону.

Читатели портала оценили форму знаменитости в комментариях под материалом.

«Он выглядит потрясающе! Желаю ему дальнейшего здоровья и счастья», «Он — вдохновение для меня», «Ничего себе! Выглядит очень хорошо», «Хотелось бы, чтобы это был я…», «Он выглядит потрясающе. Что еще можно добавить?» — высказывались они.

В апреле Эрни Хадсон раскрыл секрет моложавой внешности. Актер признался, что он всегда был в хорошей форме, но этого почти никто не замечал.

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