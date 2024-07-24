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24 июля 2024, новость

Возлюбленный Юлии Пересильд рассказал о работе с ней

Михаил Тройник заявил, что они с актрисой «на одной волне»
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Михаил Тройник высказался о работе со своей возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд, в спектакле «Последнее лето». Актер признался, что никогда не думал, сложно или легко ему работать с избранницей. Однако ему нравится, что они находятся на одной волне.

По словам Тройника, Пересильд — «очень крутой партнер» и «очень фанатичная в своей профессии». Кроме того, их отношения, наоборот, способствуют лучшему результату, ведь им не приходится тратить время на притирку.

«Спектакли с Юлей — это радость, каждый раз что-то новое. Ты играешь с очень крутым партнером. Бывает, что у тебя партнеры, с которыми не всегда ладится, а бывает, что вы чувствуете, что вы на одной волне, — вот с Юлей у меня так. Связано ли это с тем, что мы — пара, я не знаю», — признался актер.

Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник начали встречаться после участия в картине «Вызов», где они сыграли супружескую пару. Актеры вместе уже два года.

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