Актриса «Бригады» воссоединилась с дочерью спустя полтора года разлуки

Дарья Повереннова с дочерью Полиной, фото: соцсети

Звезда «Бригады» Дарья Повереннова воссоединилась с дочерью спустя полтора года разлуки и рассказала об этом в соцсетях. Полина Жигалкина прилетела в Россию из Южной Кореи.

«А я счастливый человек, моя дочь прилетела. Полтора года не виделись. Наконец-то! Моя красотка», — написала артистка.

Дочь знаменитости в мае 2021 года переехала в Южную Корею. 31-летняя Полина Жигалкина живет и работает в Сеуле, и пока не планирует возвращаться в Россию. Женщина была замужем, однако подписчики заметили, что она давно не носит обручальное кольцо и не публикует фото с супругом. В сети подозревают, что пара рассталась, но Полина и ее мать не отвечают на эти вопросы.