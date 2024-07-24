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24 июля 2024, новость

Младшая дочь Екатерины Климовой стала актрисой

Восьмилетняя Белла впервые побывала на кинопробах

Екатерина Климова в личном блоге поделилась новыми достижениями своей младшей дочери Беллы, которая была рождена в браке с актером Гелой Месхи. Звезда сериала «По законам военного времени» опубликовала видео, на котором восьмилетняя девочка перед камерой произносит выученный текст. Климова пояснила, что ее дочь впервые в жизни проходит кинопробы.

«У Беллы были первые в жизни кинопробы. Пожелайте нам удачи!» — рассказала актриса.

Поклонники восхитились талантливой девочкой и отметили, что у нее все обязательно получится, ведь она очень харизматичная и артистичная.

Климова в июне дала интервью своей старшей дочери Елизавете Хорошиловой, которая недавно окончила журфак МГУ, и призналась, что Белла — ее самый артистичный ребенок.

«Белла — уникальный ребенок. Она как будто бы соткана из всего этого. Она постоянно в процессе творческом находится. Из всех моих детей самый публичный — это Белла», — отметила актриса.

А вот свою старшую дочь Климова отговаривала от актерской карьеры, так как она считает эту профессию сложной для женщины.

«У тебя хорошие данные. Ты поешь, ты владеешь музыкальными инструментами. Но я считаю, что женщина-актриса — это такая тяжелая судьба. Я бы тебе, наверное, не посоветовала», — говорила звезда.

Екатерина Климова — мама четырех детей. Ее старшая дочь Елизавета родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. В союзе с Игорем Петренко у актрисы появились сыновья — Матвей и Корней. Старший пошел по стопам родителей и в этом году поступил в Школу Олега Табакова. В третьем браке с Гелой Месхи Екатерина Климова родила Беллу.

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