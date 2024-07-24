Жена Янковского показала фигуру в купальнике

Диана Пожарская, фото: соцсети

Актриса Диана Пожарская опубликовала в соцсети кадры, которые были сделаны во время ее отдыха с мужем, артистом Иваном Янковским, и сыном Олегом.

На одном из фото 32-летняя Диана Пожарская была запечатлена в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Актриса лежала с распущенными волосами на берегу, окунув ноги в воду.

Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Они втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.