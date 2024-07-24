Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 июля 2024, новость

Жена Янковского показала фигуру в купальнике

Актриса Диана Пожарская выложила фото с отдыха в соцсети
Диана Пожарская, фото: соцсети
Диана Пожарская, фото: соцсети

Актриса Диана Пожарская опубликовала в соцсети кадры, которые были сделаны во время ее отдыха с мужем, артистом Иваном Янковским, и сыном Олегом.

На одном из фото 32-летняя Диана Пожарская была запечатлена в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Актриса лежала с распущенными волосами на берегу, окунув ноги в воду.

Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Они втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.

Накануне Диана Пожарская опубликовала фото мужа с сыном. На снимках Иван Янковский кормил Олега мороженым. Актер был запечатлен в розовой футболке и коричневых шортах, а его наследник — в желтой футболке и темно-серых шортах. Поклонники активно обсуждали внешность мальчика.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Диана Пожарская
Диана Пожарская
Diana Pozharskaya
Иван Янковский
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Трейлер
Кадр из сериала «Дорога в тысячу ли» (2 сезон)
Дорога в тысячу ли
Трейлер (2 сезон, кор., англ. суб.)
Кадр из сериала «Эмили в Париже» (4 сезон)
Эмили в Париже
Трейлер (4 сезон, часть 1, англ.)
Кадр из сериала «Юг»
Юг
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь