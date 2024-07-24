Фильм на вечер: телефонный триллер, не отпускающий до самого финала

События фильма разворачиваются на острове Олдерни в 1964 году. У Агнес был обычный рабочий день — до тех пор, пока ей не поступили два странных звонка. Сначала — от испуганной пожилой женщины Ширли, а затем — от медсестры по имени Марта, намекающей о том, что ее похитили.

Агнес сообщает о произошедшем в полицию, однако не может просто так отпустить эту ситуацию. Понимая, что от нее зависит жизнь человека, она пытается самостоятельно отследить преступника, используя свой коммутатор.