Фильм на вечер: телефонный триллер, не отпускающий до самого финала

События фильма разворачиваются на острове Олдерни в 1964 году. У Агнес был обычный рабочий день — до тех пор, пока ей не поступили два странных звонка. Сначала — от испуганной пожилой женщины Ширли, а затем — от медсестры по имени Марта, намекающей о том, что ее похитили.
Агнес сообщает о произошедшем в полицию, однако не может просто так отпустить эту ситуацию. Понимая, что от нее зависит жизнь человека, она пытается самостоятельно отследить преступника, используя свой коммутатор.
«Тревожный звонок» — напряженный телефонный триллер для тех, кто уже пересмотрел все лучшие образцы жанра, включая «Тревожный вызов» с Холли Берри, скандинавский «Виновный» и его американский ремейк с Джейком Джилленхолом, а также недавний «В эфире» с Мэлом Гибсоном.
Британская лента кажется скромнее по выразительным средствам, однако наблюдать за тем, как нагнетается интрига при отсутствии сотовой связи и мгновенного доступа ко всей нужной информации, довольно любопытно. Режиссеру-дебютанту Оливеру Пирну удалось создать динамичную драму в клаустрофобическом пространстве фильма, а его главной движущей силой стала убедительная и психологически тонкая игра актрисы Виктории Люси.