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24 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: телефонный триллер, не отпускающий до самого финала

Сегодня в рубрике – «Тревожный звонок», захватывающий ретро-триллер о телефонистке, пытающейся спасти заложницу

События фильма разворачиваются на острове Олдерни в 1964 году. У Агнес был обычный рабочий день — до тех пор, пока ей не поступили два странных звонка. Сначала — от испуганной пожилой женщины Ширли, а затем — от медсестры по имени Марта, намекающей о том, что ее похитили.

Агнес сообщает о произошедшем в полицию, однако не может просто так отпустить эту ситуацию. Понимая, что от нее зависит жизнь человека, она пытается самостоятельно отследить преступника, используя свой коммутатор.

«Тревожный звонок» — напряженный телефонный триллер для тех, кто уже пересмотрел все лучшие образцы жанра, включая «Тревожный вызов» с Холли Берри, скандинавский «Виновный» и его американский ремейк с Джейком Джилленхолом, а также недавний «В эфире» с Мэлом Гибсоном.

Британская лента кажется скромнее по выразительным средствам, однако наблюдать за тем, как нагнетается интрига при отсутствии сотовой связи и мгновенного доступа ко всей нужной информации, довольно любопытно. Режиссеру-дебютанту Оливеру Пирну удалось создать динамичную драму в клаустрофобическом пространстве фильма, а его главной движущей силой стала убедительная и психологически тонкая игра актрисы Виктории Люси.

Тревожный звонок
2023/Великобритания18+драматриллердетектив
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