Скандальный фильм о Трампе выйдет в российский прокат

Кадр из фильма «Ученик»

Драма Али Аббаси «Ученик» о кандидате в президенты США Дональде Трампе, громкая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 24 октября. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, для проката в РФ фильм купила Arna Media. Выпустит его в России компания «Атмосфера кино». Состоится это вскоре после релиза в крупных европейских странах.

«“Ученик” — это прежде всего большое кино. Кино про человека, умеющего делать шоу. Будь то разногласия с женой или выстрел снайпера, который буквально секунду назад едва не разнес ему голову. А хорошее шоу — это именно то, что делает из отличного кино событие», — рассказала изданию глава Arna Media Надежда Мотина.

Напомним, роль молодого Трампа в фильме сыграл звезда Marvel Себастиан Стэн.