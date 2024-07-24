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24 июля 2024, новость

Скандальный фильм о Трампе выйдет в российский прокат

Драму «Ученик» купила для проката в РФ компания Arna Media
Кадр из фильма «Ученик»
Кадр из фильма «Ученик»

Драма Али Аббаси «Ученик» о кандидате в президенты США Дональде Трампе, громкая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 24 октября. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, для проката в РФ фильм купила Arna Media. Выпустит его в России компания «Атмосфера кино». Состоится это вскоре после релиза в крупных европейских странах.

«“Ученик” — это прежде всего большое кино. Кино про человека, умеющего делать шоу. Будь то разногласия с женой или выстрел снайпера, который буквально секунду назад едва не разнес ему голову. А хорошее шоу — это именно то, что делает из отличного кино событие», — рассказала изданию глава Arna Media Надежда Мотина.

Напомним, роль молодого Трампа в фильме сыграл звезда Marvel Себастиан Стэн.

Между тем, как пишет самое влиятельное киноиздание мира Variety, все ключевые дистрибьюторы США, в том числе Sony и Disney, отказались купить права на фильм. Есть мнение, что они боятся мести Трампа в случае, если он одержит победу на предстоящих президентских выборах.

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