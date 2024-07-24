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24 июля 2024, новость

59-летняя Элизабет Херли показала фигуру в откровенном платье

Актриса снялась в смелом образе для соцсети

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

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59-летняя звезда «Остина Пауэрса» поделилась видео, в котором показала фигуру в облегающем вязаном платье черного цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено многочисленными вырезами и сквозь его ткань просвечивает раздельный купальник. Кроме того, знаменитость дополнила свой образ соломенной шляпой, солнцезащитными очками, круглыми серьгами и цепью с подвеской в виде креста.

Поклонники восхитились внешним видом Херли, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Шикарная», «Самая красивая», «Как всегда великолепна», «Очень эффектно», «Ты выглядишь лучше, чем большинство женщин, которые младше тебя», — высказывались они.

Ранее 59-летняя Элизабет Херли раскрыла секрет молодости и стройности.

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