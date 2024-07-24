59-летняя Элизабет Херли показала фигуру в откровенном платье

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31462"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31462", -122141110, 31462, 'VJX-0PLhSaCjFg6SQ38OkhR1EgI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

59-летняя звезда «Остина Пауэрса» поделилась видео, в котором показала фигуру в облегающем вязаном платье черного цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено многочисленными вырезами и сквозь его ткань просвечивает раздельный купальник. Кроме того, знаменитость дополнила свой образ соломенной шляпой, солнцезащитными очками, круглыми серьгами и цепью с подвеской в виде креста.

Поклонники восхитились внешним видом Херли, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Шикарная», «Самая красивая», «Как всегда великолепна», «Очень эффектно», «Ты выглядишь лучше, чем большинство женщин, которые младше тебя», — высказывались они.