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24 июля 2024, новость

Стало известно, как Лопез и Аффлек пытаются спасти отношения

Знаменитости дали своему браку последний шанс
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопез пытаются спасти брак. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Аффлек и Лопез решили провести некоторое время отдельно друг от друга для того, чтобы понять, что они хотят от отношений. По словам источника, супруги были на грани развода и даже подготовили документы для этого, но дали своему браку последний шанс. Знаменитости написали откровенные письма друг другу, как в начале отношений.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

В конце июня певица улетела в отпуск. Ее заметили в компании друзей в Италии. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. На днях журналисты сообщили, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно, чем подогрели слухи о разводе.

Ранее Дженнифер Лопез показала себя без обручального кольца.

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