57-летняя Холли Берри снялась в откровенном образе «Женщины-кошки»

Американская актриса Холли Берри показала на камеру откровенный образ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
На размещенных фото 57-летняя знаменитость предстала в черных трусах с разрезами на талии и кожаной маске из культового фильма «Женщина-кошка», в котором исполнила главную роль. При этом она держала в руках двух котов, прикрыв ими свою голую грудь.
«Прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этого знакового персонажа. Он всегда будет рядом с моим сердцем, а я навсегда останусь Пейшинс Филипс или же кошкой!» — подписала артистка пост, который набрал более 390 тысяч лайков.
Напомним, ранее сообщалось, что Netflix свернул съемки научно-фантастического фильма с Холли Берри.