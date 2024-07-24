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24 июля 2024, новость

57-летняя Холли Берри снялась в откровенном образе «Женщины-кошки»

Актриса выложила в соцсети фото топлес

Американская актриса Холли Берри показала на камеру откровенный образ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенных фото 57-летняя знаменитость предстала в черных трусах с разрезами на талии и кожаной маске из культового фильма «Женщина-кошка», в котором исполнила главную роль. При этом она держала в руках двух котов, прикрыв ими свою голую грудь.

«Прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этого знакового персонажа. Он всегда будет рядом с моим сердцем, а я навсегда останусь Пейшинс Филипс или же кошкой!» — подписала артистка пост, который набрал более 390 тысяч лайков.

Напомним, ранее сообщалось, что Netflix свернул съемки научно-фантастического фильма с Холли Берри.

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