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24 июля 2024, новость

Блейк Лайвли прокомментировала слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом

Актриса отреагировала на слова поклонника о разводе
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Блейк Лайвли прокомментировала слухи о разводе с супругом, артистом Райаном Рейнольдсом. На это обратило внимание издание Fox News.

Лайвли опубликовала в соцсетях пост, в котором хвалила и поддерживала мужа в преддверии выхода нового фильма «Дэдпул и Росомаха».

«Вам с Райаном нужно чаще публиковать фотографии друг друга. Ходили слухи, что вы развелись, и я в это не верил, потому что вы двое — буквально идеальная пара», — написал один из пользователей сети под публикацией.

Актриса отреагировала на слова поклонника. «Ха-ха, не дождутся!» — написала она.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились в 2010 году на съемках фильма «Зеленый фонарь» и вступили в отношения спустя год. В 2014-м у артистов родилась дочь Джеймс, а через два года вторая дочь — Инес. В 2019 году у пары родился третий ребенок — девочка, которую актеры назвали Бетти. В феврале 2023 года актриса родила четвертую дочь.

Ранее Блейк Лайвли появилась на премьере в образе Дэдпула.

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