Звезда «Слова пацана» снимается в фильме о дрифтерах: первые кадры

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В центре сюжета — девятнадцатилетний Леша. Чтобы подзаработать, он договорился в прямом эфире проиграть гонки популярному блогеру Шкурному, а в финале — поджечь принадлежащие деду «Жигули». О последнем не знает даже поддерживающий его младший брат.

Но оказавшись в скоростном мире дрифтеров и узнав историю своего деда-конструктора, Леша начинает сомневаться в принятом решении. Что же он выберет: подожжет легендарную дедовскую «жигу» или будет отстаивать честь семьи?

«Дрифт — это мостик между поколениями, ведь в движении люди самых разных возрастов, разного уровня дохода, образования. Потому что переделка старых добрых “Жигулей” в спорткар доступна практически всем. И для многих молодых людей именно этот автомобиль становится первым шагом на пути в автоспорт», — поделилась режиссер фильма Наталия Ахметова-Каленова.