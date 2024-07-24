Звезда «Слова пацана» снимается в фильме о дрифтерах: первые кадры

Стартовали съемки фильма с рабочим названием «Жига», посвященного любительским автогонкам. В картине снимаются Ярослав Могильников из «Слова пацана», Валентин Анциферов из «Черной весны» и Сергей Шакуров.
В центре сюжета — девятнадцатилетний Леша. Чтобы подзаработать, он договорился в прямом эфире проиграть гонки популярному блогеру Шкурному, а в финале — поджечь принадлежащие деду «Жигули». О последнем не знает даже поддерживающий его младший брат.
Но оказавшись в скоростном мире дрифтеров и узнав историю своего деда-конструктора, Леша начинает сомневаться в принятом решении. Что же он выберет: подожжет легендарную дедовскую «жигу» или будет отстаивать честь семьи?
«Дрифт — это мостик между поколениями, ведь в движении люди самых разных возрастов, разного уровня дохода, образования. Потому что переделка старых добрых “Жигулей” в спорткар доступна практически всем. И для многих молодых людей именно этот автомобиль становится первым шагом на пути в автоспорт», — поделилась режиссер фильма Наталия Ахметова-Каленова.
Оператором картины стал Сергей Астахов, снявший две части культового «Брата» и «Сердце Пармы». За сценарий отвечает автор «По щучьему велению» и «Огнива» Александр Архипов. В актерском составе также значатся Софья Аржаных, Андрей Соколов и Павел Чинарев.
Премьера фильма «Жига» на больших экранах запланирована на весну 2025 года.