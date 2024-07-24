Екатерина Шпица показала фигуру в купальнике

Российская актриса Екатерина Шпица показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
38-летняя знаменитость поделилась новыми снимками с отдыха на Мальдивах. Так, на одном размещенном фото она запечатлена вместе с инструктором по аквааэробике. Звезда предстала перед камерой в раздельном купальнике, оформленном принтом в виде пальм и растений. Также она примерила черные солнцезащитные очки, украшенные подвеской.
«Спасибо этому прекрасному месту! Мы домой!» — подписала актриса пост.
Напомним, ранее Екатерина Шпица сообщила, что улетела с сыном Германом на Мальдивы. А незадолго до этого показала фото в купальнике из тайного отпуска.
В декабре прошлого года Екатерина Шпица снялась полностью обнаженной. Тогда на опубликованных кадрах актриса позировала без одежды и нижнего белья, демонстрируя подтянутую фигуру.