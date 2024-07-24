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24 июля 2024, новость

Екатерина Шпица показала фигуру в купальнике

Актриса поделилась новыми снимками с отдыха на Мальдивах

Российская актриса Екатерина Шпица показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

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38-летняя знаменитость поделилась новыми снимками с отдыха на Мальдивах. Так, на одном размещенном фото она запечатлена вместе с инструктором по аквааэробике. Звезда предстала перед камерой в раздельном купальнике, оформленном принтом в виде пальм и растений. Также она примерила черные солнцезащитные очки, украшенные подвеской.

«Спасибо этому прекрасному месту! Мы домой!» — подписала актриса пост.

Напомним, ранее Екатерина Шпица сообщила, что улетела с сыном Германом на Мальдивы. А незадолго до этого показала фото в купальнике из тайного отпуска.

В декабре прошлого года Екатерина Шпица снялась полностью обнаженной. Тогда на опубликованных кадрах актриса позировала без одежды и нижнего белья, демонстрируя подтянутую фигуру.

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