Екатерина Шпица показала фигуру в купальнике

Российская актриса Екатерина Шпица показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31452"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31452", -122141110, 31452, '_jOGGuFgddajYyNx7QVxiNTZBfU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

38-летняя знаменитость поделилась новыми снимками с отдыха на Мальдивах. Так, на одном размещенном фото она запечатлена вместе с инструктором по аквааэробике. Звезда предстала перед камерой в раздельном купальнике, оформленном принтом в виде пальм и растений. Также она примерила черные солнцезащитные очки, украшенные подвеской.

«Спасибо этому прекрасному месту! Мы домой!» — подписала актриса пост.

Напомним, ранее Екатерина Шпица сообщила, что улетела с сыном Германом на Мальдивы. А незадолго до этого показала фото в купальнике из тайного отпуска.