Николь Кидман поделилась подробностями съемок с Томом Крузом

Том Круз и Николь Кидман в фильме «С широко закрытыми глазами» | Источник: Legion-Media.ru

Николь Кидман дала несколько редких комментариев о своем браке с Томом Крузом, вспоминая об их совместных съемках в фильме «С широко закрытыми глазами» в 1999 году. Режиссером и сценаристом картины выступил Стэнли Кубрик.

В ретроспективе по случаю 25-летия проекта в интервью Los Angeles Times Николь призналась, что она, Том и Стэнли проводили много времени вместе до начала съемок, чтобы максимально сблизиться друг с другом: «Когда Том и я только-только начали работать с Кубриком, все происходило у него дома, мы даже не ездили первое время на съемочную площадку в Pinewood Studios. Прошло шесть-восемь недель, и мы задавались вопросом: “Когда же уже будут съемки?” А мы все никак не начинали. Мы привыкали друг к другу, нам должно было быть достаточно комфортно вместе, чтобы обмениваться смелыми идеями. Мы много импровизировали во время тех репетиций».