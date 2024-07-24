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24 июля 2024, новость

Николь Кидман поделилась подробностями съемок с Томом Крузом

Актеры вместе работали над фильмом Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»
Том Круз и Николь Кидман в фильме «С широко закрытыми глазами»
Том Круз и Николь Кидман в фильме «С широко закрытыми глазами» | Источник: Legion-Media.ru

Николь Кидман дала несколько редких комментариев о своем браке с Томом Крузом, вспоминая об их совместных съемках в фильме «С широко закрытыми глазами» в 1999 году. Режиссером и сценаристом картины выступил Стэнли Кубрик.

В ретроспективе по случаю 25-летия проекта в интервью Los Angeles Times Николь призналась, что она, Том и Стэнли проводили много времени вместе до начала съемок, чтобы максимально сблизиться друг с другом: «Когда Том и я только-только начали работать с Кубриком, все происходило у него дома, мы даже не ездили первое время на съемочную площадку в Pinewood Studios. Прошло шесть-восемь недель, и мы задавались вопросом: “Когда же уже будут съемки?” А мы все никак не начинали. Мы привыкали друг к другу, нам должно было быть достаточно комфортно вместе, чтобы обмениваться смелыми идеями. Мы много импровизировали во время тех репетиций».

Фильм снимался почти два года. Николь сказала, что они с Крузом проводили много времени вместе на съемочной площадке: «У нас был дом в 10 минутах езды, но мы жили в трейлере. Мы с Томом делили его, потому что Стэнли говорил: “Вы не получите каждый по трейлеру. Мы не можем себе этого позволить”. У Тома была меньшая площадь. И он играл в видеоигры. Это было, когда “Сапер” был популярен».

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