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24 июля 2024, новость

В «Симпсонах» нашли пророчество о результатах выборов в США

В мультсериале обнаружили отсылки к текущим политическим событиям в Америке
Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Кадр из мультсериала «Симпсоны»

В одной из серий известного мультсериала «Симпсоны» предсказали победу Камалы Харрис в выборах президента США. На это обратил внимание телеканал CNN.

В эпизоде «Барт в будущем», вышедшем в 2000 году, Лиза Симпсон становится в 2030 году президентом США. Однако ее одежда совпадает с образом Харрис на инаугурации в 2021 году. В частности, Лиза одета в фиолетовый пиджак, из украшений на ней большие белые бусы.

Исполнительный продюсеров мультсериала Альфред Джин прокомментировал сходство Лизы и Харрис, подчеркнув, что гордится быть частью «предсказаний Симпсонов».

23 июля Харрис заявила, что планирует официально баллотироваться на выборы главы государства. Она заверила, что готова «дать бой» Трампу.

21 июля президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру Харрис. При этом Байден уточнил, что не уходит в отставку и намерен работать до конца своего срока.

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