В «Симпсонах» нашли пророчество о результатах выборов в США

Кадр из мультсериала «Симпсоны»

В одной из серий известного мультсериала «Симпсоны» предсказали победу Камалы Харрис в выборах президента США. На это обратил внимание телеканал CNN.

В эпизоде «Барт в будущем», вышедшем в 2000 году, Лиза Симпсон становится в 2030 году президентом США. Однако ее одежда совпадает с образом Харрис на инаугурации в 2021 году. В частности, Лиза одета в фиолетовый пиджак, из украшений на ней большие белые бусы.

Исполнительный продюсеров мультсериала Альфред Джин прокомментировал сходство Лизы и Харрис, подчеркнув, что гордится быть частью «предсказаний Симпсонов».

23 июля Харрис заявила, что планирует официально баллотироваться на выборы главы государства. Она заверила, что готова «дать бой» Трампу.