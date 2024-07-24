Киркоров выбрался со съемочной группой из каньона и добрался до отеля в Сочи

Филипп Киркоров и Денис Дорохов на съемках фильма «Братья»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Филипп Киркоров вместе со съемочной группой фильма «Братья» выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи. Об этом он сообщил в своей соцсети.

Ранее в своих соцсетях Киркоров сообщал, что застрял в каньоне вместе со съемочной группой. Река рядом с местом съемок поднялась до уровня 10 м, уточнял он.

«Дорогие друзья, наконец-то мы добрались, нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. <…> Спасибо вам большое за переживания. Мы живы, здоровы. Спасибо тем, кто был с нами, кто нас вытаскивал, спасал, выручал, помогал выбираться из этих ущелий», — сказал Киркоров на видео.

Народный артист добавил, что в съемочной экспедиции фильма «Братья» он будет находиться около двух-трех месяцев.