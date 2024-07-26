Саша Стоун и Полина Денисова на фрагменте постера сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» — проект, сочетающий несочетаемое: в нем классический сюжет мексиканской «мыльной оперы» соединяется с российской действительностью и менталитетом, сценарий — с импровизацией, мелодрама — с социальным комментарием.

Cинтез разных элементов и харизматичный актерский состав, состоящий преимущественно из новых лиц, обеспечили сериалу большую популярность и внушительную армию поклонников. Конечно, авторы предвидели такой эффект и заранее готовили второй сезон, оборвав первый на самом интересном месте, с которого начнутся новые серии.

Чтобы встретить продолжение истории во всеоружии, предлагаем освежить в памяти, чем закончился сериал «Бедные смеются, богатые плачут», а также рассказываем, как проходили съемки второго сезона, и что ждет зрителей в новых сериях.

Основная информация о сериале

Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» начал выходить одновременно на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier и с первых серий завоевал любовь зрителей динамичным сюжетом с детективной линией, интригующими поворотами и живыми, обаятельными персонажами.

Коротко перечислим основные факты о сериале.

Краткий сюжет сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Олигарх Сергей Воронцов собирает в своем роскошном особняке всю большую семью, включая бывших жен и детей от предыдущих браков, и сообщает страшную новость: он смертельно болен и отведенное ему время хочет провести с близкими.

Пока родня оправляется от шока и параллельно прикидывает, как будет делить наследство, в дом набирается дополнительная прислуга — она будет следить за порядком и исполнять любой каприз избалованных хозяев. Одной из новых горничных становится Катя, скрывающаяся от бандитов, которым ее брат-криптовалютчик задолжал деньги. Яркая и острая на язык, Катя выделяется среди коллег и сразу привлекает внимание сына олигарха — любвеобильного Михаила, выдающего себя за сотрудника усадьбы.

На протяжении всего сериала мы наблюдаем за рабочими и романтическими отношениями многочисленных персонажей, отмечая, насколько широка социальная пропасть между бедными и богатыми, как меняет людей власть, и на что готовы пойти герои ради денег.

Описание последней серии: итоги 1-го сезона

Михаил Сотников и Полина Денисова на съемках 1 сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

В финале первого сезона все сюжетные линии совершают неожиданный поворот, оставляя зрителей гадать, что будет дальше.

Катя думает, что Миша изменил ей с Викой. Она увольняется и собирается уехать из особняка с Мишиным другом Даней — он обещает отвезти девушку в Эмираты к брату, но на самом деле планирует сдать ее бандитам.

Елена узнает, что Сергей на самом деле не болен, и в обмен на свое молчание просит бывшего мужа решить проблемы ее любовника Сержа. Елена обижена на Сержа, но решает начать с ним все сначала.

Женя, пытаясь наладить отношения с дочерью Олей, покупает ей новое оборудование для записи стримов и добивается восстановления Артема в должности водителя. Оля счастлива, но еще не знает, что мать собирается отправить ее на учебу за границу.

Маша Кротова считает, что Васин переспал с Лилианой, а Арсений подкрепляет это заблуждение своими наблюдениями. По просьбе Кротовой Васина увольняют. На самом деле Лилиана была с поваром-французом.

Катя уезжает с Даней, Миша пытается их догнать, но безуспешно. Неделю спустя Катина подруга появляется в особняке и сообщает, что Катя не выходит на связь, и никто не может ее найти.

Будет ли 2 сезон «Бедные смеются, богатые плачут»

О том, что у сериала «Бедные смеются, богатые плачут» будет второй сезон, стало известно еще в апреле 2024 года — меньше, чем через месяц после окончания первого сезона. Съемки начались 30 июня и продлились до конца июля 2024-го.

Что будет во 2-м сезоне

Второй сезон начнется ровно с того момента, где закончился первый, но затем события перенесутся на полгода вперед. По признанию актрисы Полины Денисовой, в новых сериях будет много слез, любви и радости. Актер Михаил Сотников обещает: «Второй сезон будет намного интереснее и закрученнее, чем первый».

По словам сценариста и креативного продюсера сериала Марины Никольской, поклонников ждет больше комедии, сексуального вайба и новых романтических линий — даже у тех героев, для кого в первом сезоне они не предполагались.

Как проходили съемки 2 сезона

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Действие второго сезона все так же будет происходить в особняке Сергея Воронцова, но теперь зрители смогут увидеть просторную и ухоженную территорию дома, на которой есть огромный пруд, а также специально для съемок построенный корт. Герои будут играть в большой теннис (ради этих сцен Михаил Сотников занимался с тренером), много гулять и кататься на велосипеде.

Новые серии снимали одновременно три съемочные группы, распределившиеся по всей территории усадьбы. Например, приезжавшая на площадку корреспондентка Кино Mail могла наблюдать, как магия кино творилась в одно и то же время на улице и в двух противоположных частях дома. Актер Андрей Гальченко признается, что такое скопление кинематографистов на одной локации — это непросто, но команда очень профессиональная и сплоченная, и все научились друг с другом взаимодействовать.

Какие актеры вернутся во 2 сезоне

Практически все актеры сериала «Бедные смеются, богатые плачут» вернутся к своим ролям во втором сезоне, за исключением Анны Снаткиной: ее героиня Женя уедет в Майами, не выдержав всего того, что происходит в доме.

В сериале появятся новые герои. Наталья Рудова сыграет PR-агента Сергея Воронцова, решившего начать политическую карьеру. Светлана Пермякова исполнит роль персональной помощницы Елены. А Владимир Селиванов предстанет в образе регионального чиновника. В рядах обслуживающего персонала тоже произойдет пополнение: новых сотрудников усадьбы, как и в первом сезоне, сыграют актеры, отобранные по результатам федерального кастинга.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут»