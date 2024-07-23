Найден странный киноляп в фильме «Красотка»

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка» | Источник: Legion-Media.ru

В 1990 году на экраны вышла американская мелодрама «Красотка» режиссера Гэрри Маршалла, главные роли в которой сыграли Ричард Гир и Джулия Робертс. Картина стала хитом, при скромном бюджете $14 млн история современной Золушки заработала в прокате $463 млн. Лента до сих пор, спустя три с лишним десятилетия, остается любимой у поклонников романтического жанра.

Молодой Джулии Робертс «Красотка» принесла известность, а ее партнер по съемочной площадке Ричард Гир подтвердил работой в фильме статус одного из самых чувственных и интеллигентных актеров, которому блестяще удаются разноплановые роли. Музыка, звучащая в комедийной мелодраме, тоже добавила атмосферности. Саундтреки подобраны весьма удачно: в сцене с Вивиан, где она едет в машине, звучит It Must Have Been Love шведской группы Roxette, а по Родео-драйв героиня прогуливается под Oh, Pretty Woman Роя Орбисона.

Сказка со счастливым концом теперь считается эталонной романтической комедией с элементами драмы. Последнего должно было быть куда больше. Дело в том, что в изначальном сценарии хеппи-энда не было.

Фильм задумывался как драма о проституции. Герой Ричарда Гира, по задумке авторов, должен был высадить девушку из машины и, бросив пачку денег, уехать. В заключительной сцене Вивиан шла в парк развлечений, чтобы потратить свой гонорар. Кинопродюсер Джеффри Катценберг рассказывал, что героиня Джулии Робертс в конце должна была умереть от передозировки. На оптимистичной версии финала настояли представители киностудии Disney, сценарий пришлось переписать.

Дождь

Ричард Гир в фильме «Красотка» | Источник: Legion-Media.ru

Задумчивый Эдвард едет в машине. В окно автомобиля колотит дождь. По дороге он просит изменить маршрут и едет к Вивиан. Дождь продолжается и тогда, когда герой покупает букет у уличной продавщицы. Когда миллионер подъезжает к дому с цветами, можно заметить, что асфальт абсолютно сухой. А чуть позже, в эпизоде, когда герои целуются на пожарной лестнице, показывают общий план: дорога мокрая, как и должно быть после дождя.

Седина

В фильме не уточняется, сколько лет герою Ричарда Гира, но известно, что актеру на момент съемок в фильме был 41 год. На постере фильма можно обратить внимание на волосы героя — они черные. А вот в самом фильме — с проседью.

Постер к фильму «Красотка» | Источник: Legion-Media.ru

Завтрак

Во время завтрака Эдвард Льюис (Ричард Гир) говорит Вивиан, что заказал все, что было в меню, так как не знал, что она любит есть на завтрак. Девушка начинает трапезу с круассана, но спустя мгновение, когда камеру снова переводят на Робертс, она уже ест панкейк. Видимо, героиня хотела успеть попробовать все.

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