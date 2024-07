Найден странный киноляп в фильме «Красотка»

Молодой Джулии Робертс «Красотка» принесла известность, а ее партнер по съемочной площадке Ричард Гир подтвердил работой в фильме статус одного из самых чувственных и интеллигентных актеров, которому блестяще удаются разноплановые роли. Музыка, звучащая в комедийной мелодраме, тоже добавила атмосферности. Саундтреки подобраны весьма удачно: в сцене с Вивиан, где она едет в машине, звучит It Must Have Been Love шведской группы Roxette, а по Родео-драйв героиня прогуливается под Oh, Pretty Woman Роя Орбисона.