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23 июля 2024, новость

Селена Гомес снялась с возлюбленным в постели

Бенни Бланко опубликовал фото с артисткой в соцсети
Селена Гомес и Бенни Бланко (фото: соцсети)
Селена Гомес и Бенни Бланко (фото: соцсети)

Музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал в соцсети фотографию с актрисой и певицей Селеной Гомес в постели.

Бенни Бланко публично поздравил свою возлюбленную с 32-летием. В честь дня рождения музыкальный продюсер показал фотографию, на которой Селена Гомес лежит вместе с ним в кровати. Певица была запечатлена в длинном бежевом кардигане и атласных брюках. Поп-исполнительница обнимала бойфренда, который был одет в костюм белого медведя.

«Раньше я играл плюшевого мишку в твоем музыкальном клипе, а теперь я могу играть с тобой в реальной жизни... С днем рождения, детка! Я люблю тебя!» — подписал фото Бланко.

В декабре Селена Гомес объявила о том, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица выложила в соцсети фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы.

Журналисты сообщили, что знаменитости были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим возлюбленным. Поп-исполнительница и продюсер появились вместе на премии «Эмми».

Ранее сообщалось, что Селена Гомес планирует завершить свою карьеру исполнительницы ради кино. По словам Гомес, она всегда мечтала быть актрисой, а не певицей. 

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