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23 июля 2024, новость

66-летняя Шэрон Стоун восхитила фанатов внешним видом на фото

Звезда Голливуда вышла в свет в длинном платье без бретелей

Американская актриса Шэрон Стоун вышла в свет и восхитила фанатов внешним видом. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

66-летняя звезда пришла на гала-вечер организации Knights Of Charity в Каннах. Так, знаменитость предстала перед публикой в длинном голубом платье без бретелей, украшенном необычными декоративными листьями синего цвета.

Помимо этого, артистка надела белые босоножки, крупное жемчужное ожерелье-чокер и солнцезащитные очки. Вдобавок стилисты сделали ей объемную укладку, а визажисты — макияж с графическими стрелками.

Поклонники оценили образ Стоун в комментариях под материалом. «О, мне нравится это платье, красивое!», «Мне нравится платье Шэрон. Абсолютно великолепное. Она все еще потрясающая», «Шэрон всегда выглядит прекрасно», «Шэрон Стоун — вечная красота», «Как она так хорошо выглядит?», «Невероятная», — написали они.

Ранее в июле Шэрон Стоун в элегантном образе вышла в свет в заключительный день юбилейного, 70-го кинофестиваля в Таормине, который проходил с 13 июля на итальянском острове Сицилия.

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