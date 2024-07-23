Названа самая красивая актриса всех времен

Итальянская актриса Моника Беллуччи была названа самой красивой звездой всех времен. Соответствующий рейтинг опубликовал ресурс ListChallengers.

Ранее британскую актрису Джоди Комер назвали самой красивой женщиной в мире в соответствии с правилом золотого сечения.