Фильм на вечер: душевная разговорная драма со звездой «50 оттенков серого»

Молодая блондинка выходит из аэропорта Нью-Йорка и садится в первое попавшееся такси. Ее водителем оказывается не в меру разговорчивый мужчина по имени Кларк, который сразу же заводит с обаятельной Герли беседу о мировых войнах и ностальгии по временам без банковских карт.

Постепенно их диалог соскакивает с глобальных тем на личные, откровенные, иногда неловкие разговоры об отношениях, давно прошедших и не дающих покоя ныне. Эта поездка, соединившая на короткий промежуток времени двух случайных незнакомцев, оказывается неожиданно целительной для обоих.

Не стоит ждать от ленты про ночную поездку на такси разворотов в сторону «Соучастника» или «Кентавра». Поставленный по короткой пьесе режиссера и театрального драматурга Кристи Холл ею же «Папуля» остается в рамках разговорного камерного кино, мастерски снятого опытным оператором Фидоном Папамайклом («Ford против Ferrari»).

Убаюкивающий темп и мягкий свет проносящихся огней обеспечивают комфортное, терапевтическое погружение в историю двух таких разных героев, неспешно складывающуюся из слов и пауз, крупных актерских планов — проникновенных взглядов Дакоты Джонсон и теплой отцовской улыбки Шона Пенна.