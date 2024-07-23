Марина Александрова опубликовала фото с отдыха с детьми

Марина Александрова («Бедная Настя», «Екатерина») опубликовала в соцетях фото с детьми. Вероятно, снимок был сделан во время семейного отдыха: на фоне видны волны, оставленные катером, на котором каталась актриса.
«Альбом для внуков. Лето-2024», — подписала снимки Александрова.
Она не указала локацию, в отличие от предыдущего снимка в ее соцсети. Ранее звезда разместила фото, на котором запечатлена с мужем Андреем Болтенко возле Стоунхенджа.
«Середина моего личного лета, в объятьях самого лучшего», — прокомментировала тот кадр актриса.
Болтенко и Александрова узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей — 12-летнего сына Андрея и восьмилетнюю дочь Екатерину.