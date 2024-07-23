Марина Александрова опубликовала фото с отдыха с детьми

Марина Александрова («Бедная Настя», «Екатерина») опубликовала в соцетях фото с детьми. Вероятно, снимок был сделан во время семейного отдыха: на фоне видны волны, оставленные катером, на котором каталась актриса.

<div id="vk_post_-122141110_31446"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31446", -122141110, 31446, 'HODe3HYjb2joolq9ruOUznhtp7g'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Альбом для внуков. Лето-2024», — подписала снимки Александрова.

Она не указала локацию, в отличие от предыдущего снимка в ее соцсети. Ранее звезда разместила фото, на котором запечатлена с мужем Андреем Болтенко возле Стоунхенджа.

«Середина моего личного лета, в объятьях самого лучшего», — прокомментировала тот кадр актриса.