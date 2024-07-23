Кэти Холмс заподозрили в пластике из-за одной детали на фото папарацци

«Она сделала блефаропластику. У меня после нее были такие же синяки под глазами», «Она будет выглядеть очень посвежевшей через месяц или около того. Я подозреваю, что она сделала блефаропластику с небольшой эндоскопической подтяжкой бровей», «Несомненно, это результат регулярной косметической операции по устранению мешков под глазами», «Оставьте ее в покое. Она сделала несколько косметических процедур. Если она может себе это позволить, почему бы и нет?», «Глаза — это зеркало нашей души. Я бы никогда не стал портить то, чем меня наградила природа», — высказывались они в комментариях под материалом.