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23 июля 2024, новость

Кэти Холмс заподозрили в пластике из-за одной детали на фото папарацци

Поклонники решили, что актриса сделала блефаропластику

Пользователи сети заподозрили американскую актрису кино и телевидения Кэти Холмс в пластике из-за одной детали на фото, которые сделали папарацци. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

45-летнюю знаменитость заметили на улице в Нью-Йорке, США. Уличные фотографы запечатлели Холмс в темно-синей футболке, белых брюках, черных балетках и синей бейсболке. На ее лице отсутствовал макияж, а волосы были распущены.

Читатели портала обратили внимание на синяки под глазами звезды «Темного рыцаря».

«Она сделала блефаропластику. У меня после нее были такие же синяки под глазами», «Она будет выглядеть очень посвежевшей через месяц или около того. Я подозреваю, что она сделала блефаропластику с небольшой эндоскопической подтяжкой бровей», «Несомненно, это результат регулярной косметической операции по устранению мешков под глазами», «Оставьте ее в покое. Она сделала несколько косметических процедур. Если она может себе это позволить, почему бы и нет?», «Глаза — это зеркало нашей души. Я бы никогда не стал портить то, чем меня наградила природа», — высказывались они в комментариях под материалом.

Ранее в сети появились кадры из рекламной кампании модного бренда с участием Кэти Холмс. На одном из них бывшая жена Тома Круза была запечатлена топлес.

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