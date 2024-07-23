Блейк Лайвли появилась на премьере в образе Дэдпула

Блейк Лайвли и Джиджи Хадид посетили премьеру фильма «Дэдпул и Росомаха», которая прошла в Нью-Йорке. Голливудская актриса и модель для светского выхода выбрали интересные наряды, которые соответствовали образам главных героев новой части.

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Звезда сериала «Сплетница» выбрала красный обтягивающий комбинезон Versace с глубоким декольте и открытыми плечами. Актриса собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.

В таком наряде Лайвли напомнила публике Дэдпула. Многие даже решили, что актриса таким образом подтвердила слухи о том, что в новой части играет Леди Дэдпул.

Джиджи Хадид надела желтые топ и расклешенную юбку, напомнив Росомаху. Модель дополнила образ черными туфлями на каблуках, маленькой желтой сумочкой и массивными украшениями. Она, так же, как и подруга, собрала волосы в хвост и сделала яркий макиж.

На красной дорожке к звездам позже присоединились исполнители главных ролей — Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

«Мне бы так хотелось поблагодарить мою жену Блейк, которая сейчас здесь. Я хочу поблагодарить моих детей, Джеймса, Инез, Бетти и Олин, которые тоже сейчас здесь», — обратился к близким Рейнольдс, презентуя третью часть франшизы.