Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 июля 2024, новость

Apple сократит расходы на съемки из-за многомиллионных провалов

Стриминг-сервис славится самыми высокими гонорарами в Голливуде
Кадр из сериала «Утреннее шоу» (3 сезон)
Кадр из сериала «Утреннее шоу» (3 сезон)

Компания Apple сократит расходы на производство новых фильмов и сериалов для Apple TV+. Об этом сообщает Bloomberg.

Стриминг-сервис известен самыми высокими гонорарами в Голливуде. Более 500 миллионов долларов компания потратила на фильмы Мартина Скорсезе, Ридли Скотта и Мэттью Вона, более 250 миллионов — на мини-сериал о Второй мировой войне «Властелины воздуха». Все эти картины не окупились.

Ради сокращения расходов Apple стала реже продлевать сериалы на последующие сезоны. Однако за некоторые проекты компания по-прежнему готова много платить. На гонорары актеров четвертого сезона «Утреннего шоу» Apple потратила более 50 миллионов долларов. Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун заработают по 2 миллиона долларов за серию.

Аналитики Bloomberg отметили, что число месячных просмотров контента на Apple TV+ уступает цифрам Netflix за один день. В целом же на сервис Apple приходится 0,2 процента от всего количества просмотров передач на американском ТВ. А рост подписчиков относительно конкурентов оценивается как «слабый».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
eventseason_poster_tmdb_29771
Утреннее шоу
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
Властелины воздуха
Властелины воздуха
Дженнифер Энистон
Jennifer Aniston
Ридли Скотт
Ридли Скотт
Ridley Scott
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Трейлер
Кадр из сериала «Дорога в тысячу ли» (2 сезон)
Дорога в тысячу ли
Трейлер (2 сезон, кор., англ. суб.)
Кадр из сериала «Эмили в Париже» (4 сезон)
Эмили в Париже
Трейлер (4 сезон, часть 1, англ.)
Кадр из сериала «Юг»
Юг
Тизер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Трейлер №2
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Встретимся вчера
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь