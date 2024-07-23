Трейлер дня: Леди Гага и Феникс сеют хаос в продолжении «Джокера»

В продолжении «Джокера» стендап-комик Артур Флек, он же Джокер, попадает в лечебницу Аркхем. Там он встречает Харли Квинн. Она оказывается единственным человеком во всем мире, который его понимает. Харли влюбляется в Джокера, помогает ему сбежать из больницы и становится его сообщницей.

В трейлере показали, как Харли и Джокер целуются, танцуют и с наслаждением сеют вокруг себя убийственный хаос.

Режиссером второй части выступает Тодд Филлипс. Снятый им первый «Джокер» удостоился главного приза на 76-м Венецианском кинофестивале.

«Джокер: Безумие на двоих» вошел в конкурсную программу 81-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Мировая премьера фильма запланирована на 4 октября.