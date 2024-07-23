Исакова и Укупник снялись в комедии про сумасшедший дом: первый трейлер

По сюжету фильма, немецкий юноша Вернер Мюллер, обуреваемый порывом помогать нуждающимся, устраивается волонтером в неврологическое отделение больницы Санкт-Петербурга.

В течение долгого и насыщенного событиями дня иностранца ждет множество противоречивых впечатлений и абсурдных ситуаций. Пройдя сквозь многочисленные недоразумения, Вернер Мюллер придет к пониманию особенного русского менталитета.

Режиссером ленты стал Станислав Светлов, снявший «Аду» и сериал «Два». В ролях также заняты Карл Филлип Бенцшавель, Виктор Бычков, Ольга Смирнова, Олег Гаркуша, Кузьма Котрелев.