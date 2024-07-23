Образ Кэрри Брэдшоу стал трендом в сети

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Откровенное платье героини «Секса в большом городе» из 1990-х годов стало трендом в сети. Соответствующий материал публикует журнал Dscene.

Речь идет об облегающем темно-сером мини-платье без рукавов. Такое платье в сочетании с очками бренда Ray-Ban и винтажной сумкой Gucci Kelly во втором сезоне сериала носила журналистка и писательница Кэрри Брэдшоу. Ее сыграла актриса Сара Джессика Паркер.