Высоцкая показала, как проходило ее венчание с Кончаловским

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, фото: соцсети

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая показала, как проходило ее венчание с режиссером Андреем Кончаловским в январе 2019 года. Артистка поделилась архивными кадрами в соцсетях.

«А венчались мы с Андреем Сергеевичем в Свято-Троицком соборе в Пскове. И у меня свои трепетные отношения с этим городом. А красиво там как! Слияние двух рек — Псковы и Великой — и псковский кремль, на этом месте раскинувшийся. С днем рождения, прекрасный русский город», — отметила знаменитость.

Пара познакомилась на фестивале «Кинотавр», а в 1998 году они официально зарегистрировали отношения. Звезда вспоминала, что на первом свидании переживала из-за своего наряда — актриса не смогла найти туфли в цвет своего единственного нарядного платья. Режиссер обратил на это внимание, однако ему понравился образ Высоцкой, и он назвал его стильным.

У супругов двое общих детей: Мария и Петр. Артисты практически ничего не рассказывают о состоянии дочери, которая после автомобильной аварии в 2013 году впала в кому, за рулем тогда был сам Кончаловский. Высоцкая лишь признавалась, что их жизнь изменилась навсегда.

Сын пары не пошел по стопам родителей, Петр учится в МАрхИ на архитектора. Известно, что в институт он поступил не с первой попытки, об этом телеведущая рассказывала в интервью.