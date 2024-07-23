68-летняя Наталья Андрейченко показала себя на утренней гимнастике

Наталья Андрейченко в личном блоге опубликовала новое фото. 68-летняя актриса показала, как по утрам занимается гимнастикой и растяжкой. Кадр, по всей видимости, был сделан на балконе ее дома в Мексике, где звезда живет более 15 лет.
Андрейченко надела спортивный костюм и бейсболку. Она положила ногу на парапет и, улыбаясь, потянулась вверх. Поклонники звезды советского кино восхитились ее активным образом жизни.
«Какая молодец! Восхищаюсь!», «Ничего себе! Какая растяжка!», «Огонь!!!», «Роскошнейшие, просто королевские ступни!», «Наташенька, вы просто во всем восхитительны», «Восхищаюсь, я так в 58 не сделаю».
Напомним, Наталья Андрейченко — известная советская актриса. Зрителям она наиболее знакома по роли няни-волшебницы в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Актриса в 90-х годах переехала жить в Америку, а затем обосновалась в Мексике. Там она открыла свой центр йоги и занимается духовными практиками.