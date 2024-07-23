Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 июля 2024, новость

68-летняя Наталья Андрейченко показала себя на утренней гимнастике

Поклонники восхитились формой популярной советской актрисы

Наталья Андрейченко в личном блоге опубликовала новое фото. 68-летняя актриса показала, как по утрам занимается гимнастикой и растяжкой. Кадр, по всей видимости, был сделан на балконе ее дома в Мексике, где звезда живет более 15 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрейченко надела спортивный костюм и бейсболку. Она положила ногу на парапет и, улыбаясь, потянулась вверх. Поклонники звезды советского кино восхитились ее активным образом жизни.

«Какая молодец! Восхищаюсь!», «Ничего себе! Какая растяжка!», «Огонь!!!», «Роскошнейшие, просто королевские ступни!», «Наташенька, вы просто во всем восхитительны», «Восхищаюсь, я так в 58 не сделаю».

Напомним, Наталья Андрейченко — известная советская актриса. Зрителям она наиболее знакома по роли няни-волшебницы в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Актриса в 90-х годах переехала жить в Америку, а затем обосновалась в Мексике. Там она открыла свой центр йоги и занимается духовными практиками.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

1 р.
Мэри Поппинс, до свидания
Наталья Андрейченко
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Трейлер
Кадр из сериала «Дорога в тысячу ли» (2 сезон)
Дорога в тысячу ли
Трейлер (2 сезон, кор., англ. суб.)
Кадр из сериала «Эмили в Париже» (4 сезон)
Эмили в Париже
Трейлер (4 сезон, часть 1, англ.)
Кадр из сериала «Юг»
Юг
Тизер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Трейлер №2
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Встретимся вчера
Трейлер
Кадр из фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна»
Хеллбой: Проклятие Горбуна
Дублированный тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь