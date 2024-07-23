68-летняя Наталья Андрейченко показала себя на утренней гимнастике

Наталья Андрейченко в личном блоге опубликовала новое фото. 68-летняя актриса показала, как по утрам занимается гимнастикой и растяжкой. Кадр, по всей видимости, был сделан на балконе ее дома в Мексике, где звезда живет более 15 лет.

<div id="vk_post_-122141110_31443"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31443", -122141110, 31443, 'pjJqTS12tqzwFG9BsmySAT69APE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Андрейченко надела спортивный костюм и бейсболку. Она положила ногу на парапет и, улыбаясь, потянулась вверх. Поклонники звезды советского кино восхитились ее активным образом жизни.

«Какая молодец! Восхищаюсь!», «Ничего себе! Какая растяжка!», «Огонь!!!», «Роскошнейшие, просто королевские ступни!», «Наташенька, вы просто во всем восхитительны», «Восхищаюсь, я так в 58 не сделаю».