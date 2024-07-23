Звезда «Зачарованных» высказалась о смерти коллеги

Холли Мари Комбс, Шэннен Доэрти и Алисса Милано в сериале «Зачарованные» | Источник: Legion-Media.ru

Холли Мари Комбс, исполнительница роли Пайпер Холливелл в сериале «Зачарованные», в личном блоге показала архивные фото со своей коллегой и подругой Шэннен Доэрти, которая в середине июля ушла из жизни. Актриса сделала из снимков трогательное видео и обратилась к умершему близкому человеку.

«Прошла неделя, но кажется, что целая вечность. Я провела целый день, ища одну конкретную фотографию — и я нашла все фото, кроме этой. Шэннен обещала преследовать меня, но я думаю, что сначала она будет занята другими. И я уверена, что она появится тогда, когда я меньше всего ожидаю этого. Моя скала!» — отметила Комбс.

Она также рассказала, что Доэрти не думала, что так скоро умрет. Исполнительница роли Прю Холливелл собиралась отправиться в путешествие по Италии, а потом переехать туда жить.

Напомним, Шэннен Доэрти умерла 13 июля 2024 года после продолжительной болезни. В 2015 году у актрисы диагностировали рак груди, после двух лет лечения у нее наступила ремиссия.