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23 июля 2024, новость

Звезда «Ранеток» снялась в бикини на Мальдивах

Актриса Янина Студилина показала кадры с отдыха
Янина Студилина
Янина Студилина

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина снялась в ярком бикини на Мальдивах. Актриса позировала в откровенных позах на пляже и поделилась кадрами в соцсетях.

«Мальдивские будни», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая вы красивая», «Художников-натуралистов сюда», «Лепота, глаз радуется», «Огонь», «Какая вы классная», «Фигура роскошная», «Шикарная женщина».

Звезда признавалась в личном блоге, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для артистки приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. А также Студилина активно занимается спортом, плавает и практикует йогу даже на отдыхе.

У знаменитости есть семилетняя дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Артистка развелась с мужем из-за его нежелания жить в России. Студилина признавалась, что супруг не захотел возвращаться в Москву, и это стало последней точкой в их отношениях.

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