В сети обсуждают фото подросшего сына Пожарской и Янковского

Актриса Диана Пожарская показала в соцсети фото мужа, артиста Ивана Янковского, с подросшим сыном.
На снимках Иван Янковский кормил Олега мороженым. Актер был запечатлен в розовой футболке и коричневых шортах, а его наследник — в желтой футболке и темно-серых шортах.
Интернет-пользователи начали активно обсуждать внешность ребенка.
«У нас теперь мини-Янковский», «Весь в отца», «Ребенок — копия мамы», «Династия Янковских продолжается», «Копия Дианы, особенно глаза», «Какие хорошенькие», «Папина копия», «Так похожи», «Сынок на маму похож», — писали в комментариях.
Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара не давала никаких комментариев. Они втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского.
Ранее новые фото Янковского с женой растрогали поклонников.