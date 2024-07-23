В сети обсуждают фото подросшего сына Пожарской и Янковского

На снимках Иван Янковский кормил Олега мороженым. Актер был запечатлен в розовой футболке и коричневых шортах, а его наследник — в желтой футболке и темно-серых шортах.

Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара не давала никаких комментариев. Они втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского.