Ким Кэтролл ответила на слухи о своем возвращении к роли Саманты

Ким Кэтролл в роли Саманты в сериале «Секс в большом городе» | Источник: Legion-Media.ru

Недавно в СМИ появились сообщения о возможном возвращении Ким Кэтролл в третий сезон сериала «И просто так». Журнал Elle заявлял, что актриса вернется к проекту на своих условиях и получит более высокое вознаграждение, поскольку она играет ключевую роль во франшизе.

Однако сама Кэттролл отреагировала на слухи, отметив, что не планирует участвовать в съемках.

«О, это так мило, но нет», — прокомментировала пост актриса в социальной сети.

СМИ предполагают, что это может быть всего лишь разогрев аудитории перед запуском нового сезона, и поэтому персонаж Саманты все же появится в продолжении франшизы.