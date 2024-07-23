Ким Кэтролл ответила на слухи о своем возвращении к роли Саманты

Недавно в СМИ появились сообщения о возможном возвращении Ким Кэтролл в третий сезон сериала «И просто так». Журнал Elle заявлял, что актриса вернется к проекту на своих условиях и получит более высокое вознаграждение, поскольку она играет ключевую роль во франшизе.
Однако сама Кэттролл отреагировала на слухи, отметив, что не планирует участвовать в съемках.
«О, это так мило, но нет», — прокомментировала пост актриса в социальной сети.
СМИ предполагают, что это может быть всего лишь разогрев аудитории перед запуском нового сезона, и поэтому персонаж Саманты все же появится в продолжении франшизы.
Ранее сообщалось, что 67-летняя Ким Кэтролл в мини-платье вышла на публику с возлюбленным.