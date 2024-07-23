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23 июля 2024, новость

Ким Кэтролл ответила на слухи о своем возвращении к роли Саманты

Актриса прокомментировала сообщения о том, что она появится в третьем сезон сериала «И просто так»
Ким Кэтролл в роли Саманты в сериале «Секс в большом городе»
Ким Кэтролл в роли Саманты в сериале «Секс в большом городе» | Источник: Legion-Media.ru

Недавно в СМИ появились сообщения о возможном возвращении Ким Кэтролл в третий сезон сериала «И просто так». Журнал Elle заявлял, что актриса вернется к проекту на своих условиях и получит более высокое вознаграждение, поскольку она играет ключевую роль во франшизе.

Однако сама Кэттролл отреагировала на слухи, отметив, что не планирует участвовать в съемках.

«О, это так мило, но нет», — прокомментировала пост актриса в социальной сети.

СМИ предполагают, что это может быть всего лишь разогрев аудитории перед запуском нового сезона, и поэтому персонаж Саманты все же появится в продолжении франшизы.

Ранее сообщалось, что 67-летняя Ким Кэтролл в мини-платье вышла на публику с возлюбленным.

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