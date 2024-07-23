Американская певица и актриса Дженнифер Лопез смутила фанатов в сети на новых снимках папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в расшитом цветами коротком комбинезоне с глубоким декольте. Помимо этого, она надела ярко-розовые босоножки на высокой платформе и массивное колье. Кроме того, Лопез собрала волосы и воспользовалась солнцезащитными очками.

Фанаты оценили внешность звезды в комментариях под материалом.

«Это ее неотфотошопленные накачанные бедра?», «Она всегда перебарщивает с нарядами. Эти цветы, эспадрильи и неизбежно дизайнерская сумочка — все это слишком для неформального обеда в выходные», «Для разнообразия хоть увидели неотфильтрованное фото», — высказались они.