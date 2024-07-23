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23 июля 2024, новость

Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии

Актер уже посещал республику ранее
Ричард Гир
Ричард Гир | Источник: Legion-Media.ru

Американского актера Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов.

Мероприятие пройдет с 12 по 14 августа в городе Улан-Удэ.

«Уважаемый Ричард Гир! Приглашаем вас принять участие в работе Ⅱ Международного буддийского форума “Традиционный буддизм и вызовы современности”», — говорится в официальном приглашении.

По данным местных СМИ, актер прилетал в Бурятию много лет назад. В опубликованном в социальных сетях видео Гир сообщил поклонникам, что хотел бы снова побывать в республике.

Ранее сообщалось, что издательство «Бомбора» достигло предварительных договоренностей с представителями и агентами американской певицы Бритни Спирс об издании в России ее мемуаров. Выход книги The Woman in Me запланирован на осень 2024 года.

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