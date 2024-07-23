Прилучный возвращается к роли в нашумевшем сериале: первый тизер

Появился первый тизер третьего сезона нашумевшего сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», в котором Павел Прилучный возвращается к роли владельца эскорт-агентства по прозвищу Мэджик.
В новых сериях Александр Шмидт, более известный как Мэджик, будет мстить за свою дочь Алину (Василина Юсковец). Герой объединится с заклятым врагом, войдет в большую политику, разберется со своей бывшей женой и использует эскорт-бизнес для того, чтобы разорить олигарха Градова (Александр Дьяченко).
Режиссером третьего сезона, как и предыдущих, стал Сарик Андреасян. Помимо Прилучного и Дьяченко, в сериал вернутся Елизавета Моряк, Янина Студилина, Михаил Горевой и Александр Яцко. Кроме того, к актерскому составу присоединится Виктория Маслова.
Премьера третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 сентября.