Прилучный возвращается к роли в нашумевшем сериале: первый тизер

Появился первый тизер третьего сезона нашумевшего сериала Сарика Андреасяна « Жизнь по вызову », в котором Павел Прилучный возвращается к роли владельца эскорт-агентства по прозвищу Мэджик.

В новых сериях Александр Шмидт, более известный как Мэджик, будет мстить за свою дочь Алину (Василина Юсковец). Герой объединится с заклятым врагом, войдет в большую политику, разберется со своей бывшей женой и использует эскорт-бизнес для того, чтобы разорить олигарха Градова (Александр Дьяченко).