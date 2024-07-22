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22 июля 2024, новость

Жена Эрнста показала себя в леопардовом бикини

Актриса Софья Эрнст показала, как проходит ее отпуск

Жена генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста снялась в леопардовом бикини. Актриса Софья Эрнст позировала в трендовом образе на пляже во время семейного отдыха и опубликовала фото в соцсетях.

Софья Эрнст / фото: соцсети
Софья Эрнст / фото: соцсети

«Сладко спала, вкусно ела, много читала, красиво гуляла. Отпуск — то, чего долго ждешь, а потом он так быстро заканчивается», — отметила артистка.

Софья Заика (в девичестве. — Ред.) официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.

У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей дочери Эрике восемь лет, младшей, Кире, семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.

Дочери супругов впервые появились на публике в 2023 году: они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора «Первого канала» за создание художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).

У Эрнста также есть дочь от театрального критика Анны Силюнас. Александре 28 лет, она живет в Нью-Йорке и занимается фотографией.

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