Дженнифер Лоуренс прошла по улице в прозрачном платье

Американская актриса Дженнифер Лоуренс прошла по Нью-Йорку в прозрачном платье и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
Звезду «Голодных игр» заметили на улице Вест-Виллидж в прозрачном платье лилового оттенка, сквозь которое просвечивал черный бюстгальтер с мягкой чашкой. Помимо этого, 33-летняя знаменитость надела широкие штаны с высокой посадкой. Кроме того, Лоуренс предстала в панаме, завершив наряд солнцезащитными очками и серьгами.
В июне в сети раскритиковали образ Дженнифер Лоуренс на прогулке. Папарацци сняли 33-летнюю звезду «Голодных игр» вместе с супругом Куком Марони и сыном Саем. Для выхода на публику знаменитость выбрала белую оверсайз-футболку и ярко-красные свободные штаны.