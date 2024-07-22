Дженнифер Лоуренс прошла по улице в прозрачном платье

Американская актриса Дженнифер Лоуренс прошла по Нью-Йорку в прозрачном платье и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Звезду «Голодных игр» заметили на улице Вест-Виллидж в прозрачном платье лилового оттенка, сквозь которое просвечивал черный бюстгальтер с мягкой чашкой. Помимо этого, 33-летняя знаменитость надела широкие штаны с высокой посадкой. Кроме того, Лоуренс предстала в панаме, завершив наряд солнцезащитными очками и серьгами.