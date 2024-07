50-летняя Кейт Бекинсейл вышла в свет в наряде с декольте до пупка

Ранее, в июле, 50-летняя Кейт Бекинсейл ответила хейтерам, которые критикуют ее фигуру из-за худобы, снимком в купальнике. На размещенных кадрах было видно, что на плавательный костюм нанесена говорящая фраза I did not ask your opinion («Я не спрашивала ваше мнение»).