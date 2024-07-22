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22 июля 2024, новость

50-летняя Кейт Бекинсейл вышла в свет в наряде с декольте до пупка

Актриса появилась в откровенном наряде на мероприятии The Fab Thirties в Италии

Британская актриса Кейт Бекинсейл вышла в свет в откровенном наряде — она посетила мероприятие The Fab Thirties в Италии. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

50-летняя знаменитость появилась на публике в кутюрном платье бренда Stephen Rolland с декольте до пупка. Упомянутый наряд состоял из черной тканевой основы и асимметричного узора в виде белого сердца, расположенного спереди. При этом звезда продемонстрировала оголенную спину и подтянутый живот.

В качестве аксессуаров Бекинсейл выбрала длинные бриллиантовые серьги и закрытую вуаль с пайетками, украшенную белой узорчатой фурнитурой.

Ранее, в июле, 50-летняя Кейт Бекинсейл ответила хейтерам, которые критикуют ее фигуру из-за худобы, снимком в купальнике. На размещенных кадрах было видно, что на плавательный костюм нанесена говорящая фраза I did not ask your opinion («Я не спрашивала ваше мнение»).

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