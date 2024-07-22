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22 июля 2024, новость

Скончался актер из сериала «Московская борзая»

Умер актер и режиссер Владимир Королев
Владимир Королев (фото: «Народный театр-студия «Дилижанс»/VK)
Владимир Королев (фото: «Народный театр-студия «Дилижанс»/VK)

В возрасте 72 лет скончался российский актер и театральный режиссер Владимир Королев. Об этом режиссер Мария Федотова сообщила на странице «Народного театра-студии “Дилижанс”» в социальной сети ВКонтакте.

«Не стало режиссера Большеболдинского народного театра Владимира Алексеевича Королева. Почему-то казалось, что Владимир Алексеевич будет всегда», — написала Федотова.

Коллега режиссера также добавила, что Королев был не только талантливым постановщиком и актером, но и хорошим человеком, жившим театром.

Владимир Королев окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского. Несколько десятилетий был главным режиссером Народного театра Дома культуры имени А. С. Пушкина в селе Большое Болдино.

В качестве театрального режиссера поставил спектакли «Женитьба», «Пять романсов в старом доме», «Свои люди — сочтемся», «Мой бедный Ленский!», «Вечерний звон», «Беседы при ясной луне», «Памятник», «Выбор» и др.

Телезрителю Королев известен по роли охранника в сериале «Московская борзая».

Ранее умер сыгравший Гитлера российский актер Андрей Ксенюк.

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