Фильм на вечер: приключенческий детектив в духе «Секретных материалов»

1996 год. Группа уфологов изучает загадочные явления в шведском городе Норрчепинге, с большой вероятностью связанные с инопланетянами. Мало кто поддерживает эту теорию — но однажды к уфологам обращается девушка, которая может помочь им продвинуться.

Девушка выросла в приемной семье и теперь ищет своего родного отца. Она убеждена в том, что его похитили пришельцы. Совместное расследование приводит героев к удивительному открытию…

«Миссия “НЛО”» — приключенческий детектив из Швеции, заряженный подростковой энергией и атмосферой девяностых, а потому вполне способный скрасить время в ожидании нового сезона «Очень странных дел».