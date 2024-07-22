Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
22 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: приключенческий детектив в духе «Секретных материалов»

Разбираемся в очень странных делах, которые творятся в маленьком шведском городке из подросткового детектива «Миссия "НЛО"»

1996 год. Группа уфологов изучает загадочные явления в шведском городе Норрчепинге, с большой вероятностью связанные с инопланетянами. Мало кто поддерживает эту теорию — но однажды к уфологам обращается девушка, которая может помочь им продвинуться.

Девушка выросла в приемной семье и теперь ищет своего родного отца. Она убеждена в том, что его похитили пришельцы. Совместное расследование приводит героев к удивительному открытию…

«Миссия “НЛО”» — приключенческий детектив из Швеции, заряженный подростковой энергией и атмосферой девяностых, а потому вполне способный скрасить время в ожидании нового сезона «Очень странных дел».

Для ценителей классики по сюжету разбросаны отсылки к «Секретным материалам», а сочетание фантастики, интриги и реализма с добрым юмором и теплотой заставляют вспомнить о фильмах Спилберга и даже «Интерстелларе».

Миссия «НЛО»
2022/Швеция12+приключенияфантастика
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Миссия «НЛО»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Эмили в Париже» (4 сезон)
Эмили в Париже
Трейлер (4 сезон, часть 1, англ.)
Кадр из сериала «Юг»
Юг
Тизер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Трейлер №2
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Встретимся вчера
Трейлер
Кадр из фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна»
Хеллбой: Проклятие Горбуна
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Чудовищное лето»
Чудовищное лето
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»
Фантастическое путешествие
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь