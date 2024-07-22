Трейлер дня: Тарасова и Ткаченко застряли во временной петле

Фильм рассказывает о семейной паре, переживающей серьезный кризис. В тот момент, когда Сергей и Аня решают развестись, им предоставляется шанс все исправить. Герои обнаруживают, что застряли в пространственно-временной петле. Выйдя из дома, они тут же снова оказываются в своей квартире, а домашние часы неизмено показывают 8:45. Супругам предстоит найти не только выход из этого странного положения, но и способ помириться друг с другом.