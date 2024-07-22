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22 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Тарасова и Ткаченко застряли во временной петле

Главные герои комедии «Встретимся вчера» получили фантастический шанс выйти из кризиса в отношениях

Появился трейлер комедии с элементами фантастики «Встретимся вчера» с Аглаей Тарасовой и Артемом Ткаченко.

Фильм рассказывает о семейной паре, переживающей серьезный кризис. В тот момент, когда Сергей и Аня решают развестись, им предоставляется шанс все исправить. Герои обнаруживают, что застряли в пространственно-временной петле. Выйдя из дома, они тут же снова оказываются в своей квартире, а домашние часы неизмено показывают 8:45. Супругам предстоит найти не только выход из этого странного положения, но и способ помириться друг с другом.

По словам режиссера Александра Богуславского, «этот фильм о том, что мы должны уметь прощать друг друга, оставлять обиды позади, чаще вспоминать хорошее, и идти вперед, сохраняя ту любовь, с которой все начиналось».

Исполнитель роли Сергея Артем Ткаченко рассказал, что, «несмотря на фантастические обстоятельства, в которых оказываются герои картины, ситуации в ней вполне реальные: простые, понятные, узнаваемые».

В фильме также снимались Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий и другие.

Комедия «Встретимся вчера» выйдет в кинотеатрах 24 октября.

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