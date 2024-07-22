Дженнифер Лопез показала себя без обручального кольца

Дженнифер Лопез в личном блоге поделилась новыми снимками, которые насторожили ее поклонников. Они обратили внимание, что звезда сняла обручальное кольцо. Несмотря на слухи о разводе с Беном Аффлеком, звезда картины «Госпожа горничная» намекнула, что чувствует себя счастливой.

<div id="vk_post_-122141110_31431"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31431", -122141110, 31431, 'lbJ0Ic_tFSGK05zqEVnpGMPRojM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня будет отличный день», — подписала кадры Лопез.

На фотографиях актриса предстала в белых брюках и майке с глубоким декольте, которые подчеркнули ее пышные формы. Она сделала нежный макияж и собрала волосы в пучок. Образ дополнили массивные серьги и браслет.

Инсайдеры сообщают, что сейчас Лопез активно готовится к своему юбилею — 24 июля ей исполнится 55 лет. По этому случаю звезда планирует устроить грандиозную вечеринку.

Источники Daily Mail отмечают, что праздник должен стать решающим в ее отношениях с Аффлеком. По слухам, актриса планирует спасти свой брак.

«Они дали друг другу время все обдумать, и это подтвердило, что они действительно любят друг друга. Дженнифер приостановила работу, чтобы сосредоточиться на устранении нанесенного ущерба. Она знает, что иногда уделяла своей карьере и славе больше внимания, чем браку и семье. Она действительно пытается пока просто быть хорошей мамой и нормальным человеком, потому что она знает, что, в конце концов, ее богатство и слава — это еще не все. Она надеется, что еще не слишком поздно», — заключил инсайдер.