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22 июля 2024, новость

Дженнифер Лопез показала себя без обручального кольца

На новых снимках актриса также похвасталась пышными формами

Дженнифер Лопез в личном блоге поделилась новыми снимками, которые насторожили ее поклонников. Они обратили внимание, что звезда сняла обручальное кольцо. Несмотря на слухи о разводе с Беном Аффлеком, звезда картины «Госпожа горничная» намекнула, что чувствует себя счастливой.

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«Сегодня будет отличный день», — подписала кадры Лопез.

На фотографиях актриса предстала в белых брюках и майке с глубоким декольте, которые подчеркнули ее пышные формы. Она сделала нежный макияж и собрала волосы в пучок. Образ дополнили массивные серьги и браслет.

Инсайдеры сообщают, что сейчас Лопез активно готовится к своему юбилею — 24 июля ей исполнится 55 лет. По этому случаю звезда планирует устроить грандиозную вечеринку.

Источники Daily Mail отмечают, что праздник должен стать решающим в ее отношениях с Аффлеком. По слухам, актриса планирует спасти свой брак.

«Они дали друг другу время все обдумать, и это подтвердило, что они действительно любят друг друга. Дженнифер приостановила работу, чтобы сосредоточиться на устранении нанесенного ущерба. Она знает, что иногда уделяла своей карьере и славе больше внимания, чем браку и семье. Она действительно пытается пока просто быть хорошей мамой и нормальным человеком, потому что она знает, что, в конце концов, ее богатство и слава — это еще не все. Она надеется, что еще не слишком поздно», — заключил инсайдер.

Напомним, Дженнифер Лопез и Бен Аффлек сыграли свадьбу летом 2022 года. Весной этого года стало известно, что у пары возникли проблемы в отношениях, и они решили пожить отдельно. Недавно супурги выставили на продажу свой роскошный особоняк за 65 миллионов долларов. 

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