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22 июля 2024, фоторепортажСъемки

Дочь Кончаловского получила главную роль в сериале

Мария Михалкова-Кончаловская появится в детективном триллере о загадочном исчезновении
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, 23-летняя Мария Михалкова-Кончаловская, сыграет главную роль в четырехсерийном детективном триллере «Маски».

Сериал рассказывает историю девушки Ольги (Мария Михалкова-Кончаловская), у которой бесследно исчезла старшая сестра Вика (Софья Володчинская). Один из приятелей Вики — гейм-дизайнер Михаил (Давид Колчин) — взял над Ольгой опеку, спасая ее от детского дома, а через некоторое время стал ее мужем.

Через семь лет после загадочного исчезновения всем, кто был с Викой в тот вечер, приходит приглашение собраться вместе в том же загородном пансионате, где все произошло. На этот раз под подозрением окажутся все, а скрыть правду не получится.

По словам Марии Михалковой-Кончаловской, ее героиня находится в созависимых отношениях и переживает очень жесткое, резкое взросление: «Внешне Оля выглядит как элегантная молодая девушка, но внутри она маленькая девочка, облаченная в видение ее взрослого мужа».

Для Михалковой-Кончаловской это вторая крупная роль: ранее она сыграла дочь главных героев во втором сезоне сериала Валерии Гай-Германики «Обоюдное согласие», где образ ее матери воплотила Глафира Тарханова.

Ранее Михалкова-Кончаловская призналась, что не планирует становиться актрисой и рассматривает эту профессию только как дополнительную занятость и возможность проявлять себя. В этом году Мария окончила факультет графического дизайна Московского художественно-промышленного института.

Актриса замужем за бизнесменом Никитой Кузьминым, с которым собиралась вступить в брак еще в 19 лет, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Премьера сериала «Маски» состоится на телеканале ТВ-3 в новом сезоне.

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