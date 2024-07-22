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22 июля 2024, новость

Александра Петрова восхитил чувственный образ его жены

Виктория Антонова снялась в бра и в длинной полупрозрачной юбке

Виктория Антонова, жена Александра Петрова, в соцсетях опубликовала новые фото. 23-летняя девушка примерила чувственный и женственный образ: она надела бра и длинную белоснежную полупрозрачную юбку, подчеркивающую ее стройную фигуру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Антонова распустила волосы и сделала нежный макияж. Супруга звезды франшизы «Лед» позировала в комнате с белыми дверьми и светлыми стенами.

Петров был в восторге от новых снимков своей возлюбленной. «Невероятная! Люблю тебя, жена!» — написал он комментарий под публикацией. Антонова, в свою очередь, ответила ему, признавшись, что любит и обожает.

Сейчас пара отдыхает на турецком курорте, откуда делится романтическими кадрами. На одном из видео они танцевали, обнимались и целовались.

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова стали мужем и женой в сентябре прошлого года. Сначала пара расписалась в загсе, а спустя два месяца сыграла роскошную свадьбу. Актер признавался, что ему понадобилось всего несколько встреч, чтобы понять, что он хочет прожить с этой девушкой всю жизнь.

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