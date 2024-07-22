Александра Петрова восхитил чувственный образ его жены

Виктория Антонова, жена Александра Петрова, в соцсетях опубликовала новые фото. 23-летняя девушка примерила чувственный и женственный образ: она надела бра и длинную белоснежную полупрозрачную юбку, подчеркивающую ее стройную фигуру.

<div id="vk_post_-122141110_31430"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31430", -122141110, 31430, '7nWonfuftcmJA7BbupD3MbPjwi4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Антонова распустила волосы и сделала нежный макияж. Супруга звезды франшизы «Лед» позировала в комнате с белыми дверьми и светлыми стенами.

Петров был в восторге от новых снимков своей возлюбленной. «Невероятная! Люблю тебя, жена!» — написал он комментарий под публикацией. Антонова, в свою очередь, ответила ему, признавшись, что любит и обожает.

Сейчас пара отдыхает на турецком курорте, откуда делится романтическими кадрами. На одном из видео они танцевали, обнимались и целовались.