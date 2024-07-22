Госпитализирована актриса Нина Гуляева

Нина Гуляева | Источник: Legion-Media.ru

Народную артистку РСФСР Нину Гуляеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 93-летней актрисе стало плохо в ночь на 22 июля, у нее появились резкие и сильные боли в животе. Врачи диагностировали у Гуляевой острый приступ холецистита.

Сейчас Гуляева находится в больнице под наблюдением врачей.

За свою актерскую карьеру Нина Гуляева озвучила несколько кинокартин и 17 мультфильмов, среди которых фильм «Алые паруса» и мультфильм «Русалочка» 1968 года. Кроме того, Гуляева сыграла в 34 постановках в театре.