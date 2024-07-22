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22 июля 2024, новость

В России закроется Warner Bros.

Юридическое лицо кинокомпании будет ликвидировано
Warner Bros.
Warner Bros. | Источник: Legion-Media.ru

В России закрывается отделение компании Warner Bros. Соответствующий документ опубликован в базе данных ЕГРЮЛ.

Согласно документу, решение о ликвидации юридического лица кинокомпании было принято 19 июля 2024 года.

На фоне событий на Украине в 2022 году крупнейшие мейджоры — киностудии Disney, Paramount, Warner Bros. и Sony и Universal Pictures — заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России и прекратили деятельность в стране. Фильмов этих киностудий также лишились российские стриминговые площадки.

Известно, что фильмы не входят в перечень Минпромторга на параллельный импорт, поскольку он «не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС». Голливудские премьеры выходят в России в «теневом» прокате.

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