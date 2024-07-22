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22 июля 2024, новость

Гвинет Пэлтроу показала редкое фото со своими детьми

Голливудская актриса рассказала, что ей нравится в сыне и дочери, и из-за чего она беспокоится

Гвинет Пэлтроу в личном блоге по просьбе поклонников показала редкое фото со своими детьми — 20-летней дочерью Эппл и 18-летним сыном Мозесом. На снимке звезда франшизы «Железный человек» предстала в белых брюках и светло-голубой рубашке. Актриса собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадре, который был сделан в живописном месте, Пэлтроу обнимает своих наследников. Актриса также ответила на вопросы поклонников и рассказала, что ей нравится в сыне и дочери, и из-за чего она беспокоится.

«Я думаю, что мои дети очень хорошо знают себя, и это их черта, которую я люблю и которой восхищаюсь. Единственное, о чем я беспокоюсь за них обоих — это тревожность. Это, как известно, тревожное поколение», — призналась голливудская звезда.

Напомним, Гвинет Пэлтроу родила детей в браке с Крисом Мартином, музыкантом и фронтменом группы Coldplay, с которым прожила 11 лет. В 2014 году звезды расстались.

В том же году актриса начала встречаться с продюсером и сценаристом Брэдом Фэлчаком, за которого спустя четыре года вышла замуж.

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